Il momento del crollo della tribuna di un’arena durante una corrida in Colombia | VIDEO

Durante una corraleja a El Espinal, nella Colombia centrale, il crollo di una tribuna piena di spettatori ha causato otto morti e centinaia di feriti. In 60 sono gravi in ospedale. Si trattava di un evento durante il quale gli spettatori sono incentivati a entrare nell’arena per farsi rincorrere dai tori che corrono all’impazzata. Mentre in moltissimi si trovavano al centro dell’arena Gilberto Charry, nel dipartimento centrale colombiano di Tolima, otto palchi hanno ceduto e sono crollati in avanti.

Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas. Esto ya había sucedido antes en Sincelejo. Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales.

Il momento del crollo della tribuna di un'arena durante una corrida in Colombia

Il presidente colombiano neo eletto Gustavo Petro ha auspicato che “tutte le persone coinvolte nel crollo di alcune tribune di una arena di El Espinal possano sopravvivere alle ferite riportate”. Petro, che si insedierà il prossimo 7 agosto, ha ricordato che “qualcosa di simile era accaduto tempo fa a Sincelejo”.

In #Colombia crolla una parte degli spalti durante una corrida: decine di morti e feriti secondo i media locali.



Il futuro capo dello Stato ha inoltre anche “sollecitato i comuni a non autorizzare più spettacoli che possano implicare la morte di animali o persone”. Lo spettacolo era stato organizzato per le festività di San Pietro e Paolo. Nel 1989, come ricorda il New York Times, un incidente simile era accaduto a Honda, fuori Bogotà: morirono 8 persone e 200 rimasero ferite.