Coronavirus Sarno, il sindaco scongiura l’allarme

Una coppia cinese si è presentata al presidio ospedaliero ‘Martiri di Villa Malta’ di Sarno, nel Salernitano, con sintomi influenzali e indossando le mascherine antivirus. A scopo precauzionale, l’Asl di Salerno, nel cui ambito di competenza rientra l’ospedale sarnese, ha attivato il protocollo ministeriale previsto per eventuali casi sospetti di Coronavirus, mettendo in isolamento l’uomo e la donna. Nel nosocomio, ai due pazienti sono stati effettuati i primi esami e le radiografie.

Cornavirus Sarno, il sindaco scongiura l’allarme

I medici sono inclini a ritenere che non si tratti del Coronavirus, anche se solo i test eseguiti a Napoli con i kit appositi potranno escluderlo in maniera definitiva. L’uomo, inoltre, non è stato in Cina di recente, mentre la sua compagna è tornata da dieci giorni da una città che dista circa 400 km da Wuhan, epicentro del contagio. Per questo la donna è stata trasferita all’ospedale Cotugno di Napoli, nosocomio specializzato in malattie infettive e struttura di riferimento regionale per i casi sospetti di Coronavirus, secondo i protocolli previsti. Anche il sindaco, attraverso la pagina facebook del portavoce, ha scongiurato l’allarme:

Vi prego di non creare allarmismi perché la situazione è completamente monitorata, il Protocollo è stato attivato, sono stati avviati tutti gli esami del caso che hanno dato esito negativo.

Ovviamente, sono in corso ulteriori accertamenti. È confermato che due persone di origini cinesi sono giunte al Presidio Ospedaliero di Sarno con sintomi influenzali.

A scopo del tutto precauzionale è stato attivato il Protocollo Ministeriale previsto per eventuali sospetti di Coronavirus.

Effettuati i primi esami e la radiografie, i medici scongiurano qualsiasi allarme.

E’ stato accertato che l’uomo non è stato in Cina nell’ultimo periodo, mentre la sua compagna è tornata da dieci giorni da una città che dista circa 400 km da Wuhan.

In questi minuti la paziente è in trasferimento presso l’Ospedale Cotugno, struttura di riferimento regionale per i casi sospetti di Coronavirus, secondo i protocolli previsti.

