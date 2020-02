Coronavirus: quanti test del tampone si fanno in Europa?

Ieri erano arrivati a oltre 8.600 i test del tampone faringeo per il Coronavirus: la maggior parte in Veneto e Lombardia, il resto nelle altre regioni. In Europa, racconta però oggi Repubblica, c’è chi ha fatto ancora di più, senza trovare tutti i malati che si registrano in Italia:

Si tratta del Regno Unito, dove i test per il coronavirus sono stati 6.795 e il numero dei positivi è assai più basso: 13, dei quali 4 erano persone che si trovavano sulla nave da crociera Diamond Princess. La Francia, invece, ha davvero numeri molto più bassi. Dall’inizio dell’emergenza, che ha riguardato in particolare il cluster scoppiato nella località sciistica di Les Contamines-Montjoie nella prima metà di febbraio, sono stati fatti 475 tamponi, 12 dei quali sono risultati positivi. In Germania ci sono state 16 persone contagiate ma i dati sul numero dei tamponi non sono stati ancora diffusi, così come in Spagna, dove le persone colpite sono state 4. Questi Paesi comunque, così come la Francia, hanno deciso di sottoporre al test solo chi è a rischio per motivi clinici, cioè ha una sindrome respiratoria, e epidemiologici, cioè proviene da una delle zone a rischio (e tra queste in Germania hanno appena inserito anche l’area di Lodi e di Vo’ in Veneto).

“La prova tampone va fatta solo in alcuni casi circostanziati. Il fatto che negli ultimi giorni si sia esagerato con la prova tampone non corrisponde alle prescrizioni della comunità scientifica”, ha detto ieri Giuseppe Conte.

Ma da dove viene la storia che la Francia ne ha fatti 400? Da una dichiarazione fatta dal neo-Ministro della Salute francese Olivier Ve’ran in un’intervista a Le Parisien durante la quale ha annunciato che la Francia aumenterà «il numero di laboratori dotati di test diagnostici per poter arrivare a condurre diverse migliaia di analisi al giorno e su tutto il territorio, contro i 400 di oggi». Non è chiaro quindi quanti test abbia fatto ad oggi la Francia ma solo che la “capacità” diagnostica è di circa 400 tamponi al giorno. Non c’è stata la necessità di fare un test su larga scala perché sapendo dall’inizio quali potevano essere i potenziali pazienti “zero” francesi era più semplice seguirne l’andamento e ricostruirne gli spostamenti. In Lombardia e in Veneto invece quando si è scoperto il contagio era ormai troppo tardi per risalire a tutti i contatti avuti dai pazienti infetti e per questo è stato necessario fare un maggior numero di test su tutta la popolazione delle aree coinvolte.