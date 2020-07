Coronavirus: come l’onda lunga dei contagi colpisce i paesi negazionisti

L’Organizzazione mondiale della Sanità parla di 259 mila contagi da Coronavirus SARS-COV-2 nella giornata di sabato, un record assoluto. Stati Uniti, Sudafrica, Brasile, India e Perù i Paesi più colpiti anche dopo parziali lockdown. Paolo Bonanni, epidemiologo, ordinario di Igiene all’Università di Firenze, spiega oggi in un’intervista al Corriere della Sera che l’onda lunga dei contagi sta colpendo i paesi negazionisti:

«La pandemia si è spostata da New York, dove è arrivato il virus, negli Stati a sud e ovest, come è normale che sia. L’errore è stato sottovalutare la situazione di New York con una riapertura un po’ troppo affrettata in alcuni Stati».

C’era da aspettarsi un’impennata di casi?

«Non mi sorprende, non è un caso che succeda in Paesi di fatto negazionisti, che non hanno mai accettato una politica di chiusura e di distanziamento come Stati Uniti e Brasile. La prevenzione è identica in tutto il mondo: igiene delle mani, distanziamento, utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi. L’Italia, con un lockdown serio e una severità di comportamenti è andata meglio di tanti altri Paesi».