Coronavirus oggi in Lombardia: il bollettino con i dati del 26 luglio

L’andamento del Coronavirus oggi in Lombardia: il bollettino della Regione con i dati del 26 luglio. Per il terzo giorno consecutivo non si sono decessi.I positivi nelle ultime 24 ore sono 74, cinque in meno rispetto a ieri. I dimessi o guariti sono invece 78.

Per quanto riguarda i ricoverati, quelli in terapia intensiva rimangono stabili a quota 13 mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono di nove unità e sono oggi 139. I tamponi effettuati in una sola giornata sono 8057. Riguardo i positivi, 11 sono classificati come debolmente positivi mentre 12 sono stati individuati grazie ai test sierologici. “Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, 9 meno di ieri) mente rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positivita’ a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi”, dice l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Per ciò che concerne l’incremento di casi per provincia, a Bergamo ci sono 25 nuovi positivi, a Milano 13 di cui in città dieci e a Brescia nove. Otto sono i nuovi positivi scoperti a Varese e sei quelli nella provincia di Monza e Brianza. Segue Como con tre positivi, Cremona e Sondrio con due, Lecco e Mantova con uno. A Lodi zero positivi.