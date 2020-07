Ci sono 19 positivi al Coronavirus SARS-COV-2 di cui 13 che provengono dall’estero e un nuovo decesso nel bollettino della Regione Lazio illustrato dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Inoltre, “14 dei 19 nuovi casi sono stati a Roma città”.

Lazio Coronavirus: il bollettino di oggi e la bambina di Mentana positiva

Asl Roma 5 nel bollettino dell’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio fa però sapere che c’è anche il caso di una bambina di 11 anni residente a Mentana e trasferita al Bambino Gesù di Palidoro: è stata avviata l’indagine epidemiologica. Ci sono intanto altri 12 casi a Roma collegati a rientri dal Bangladesh: salgono così a 39 i casi collegati al paese asiatico. La Regione Lazio sta predisponendo l’ordinanza “per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo oggi da Dacca (Bangladesh) autorizzato dall’Enac. Le operazioni si rendono necessarie ai fini di sanità pubblica”, ha precisato l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato.

“Si conferma la forte incidenza dei casi di importazione. Dei nuovi casi giornalieri si registrano 12 casi di nazionalità del Bangladesh e di questi 9 hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca- ha spiegato D’Amato- Nella Asl Roma 1 dei sette casi odierni sono sei i casi riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli gia’ attenzionati provenienti da Dacca. Di questi sei nuovi casi quattro vivono in un unico domicilio. Nella Asl Roma 2 si registrano 6 casi tutti di nazionalità Bangladesh e di questi tre hanno un link correlabile con i voli già attenzionati provenienti da Dacca e i restanti tre casi sono giunti al pronto soccorso dell’ospedale Pertini. Nella Asl Roma 6 un nuovo caso positivo di un uomo di 37 anni da accesso al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli e trasferito allo Spallanzani”. “Infine per quanto riguarda le province – ha concluso D’Amato – registriamo due casi nella Asl di Latina: si tratta di un uomo colpito da infarto e individuato all’accesso del pronto soccorso e un secondo caso di una donna di nazionalità indiana e di rientro dall’India che era in isolamento. E’ stata avviata l’indagine epidemiologia. Un terzo caso nella Asl di Viterbo e si tratta di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione”.