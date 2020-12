Quanti contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi: 1.372 casi e 46 decessi.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 7 dicembre

Calano i casi e Roma città scende al di sotto degli 800 casi. I guariti superano i nuovi casi positivi. Non bisogna abbassare la guardia, la strada è ancora lunga. A lavoro per nuovo aggiornamento del piano ospedaliero – FASE IX. Nella Asl Roma 1 sono 380 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro casi sono ricoveri. Si registrano undici decessi di 70, 79, 80, 84, 84, 84, 84, 87, 89, 92 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 335 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantaquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 70, 77, 78, 82, 83, 87, 91, 94 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 77, 80, 81 e 84 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 58 e 75 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 82, 83, 87, 94 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 170 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 83, 84, 85, 86, 88, 91 e 91 anni con patologie. Nelle province si registrano 282 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 162 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 55 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 62, 67, 74 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 61 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 28 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 66 e 67 anni con patologie

Dalla seconda meta’ di gennaio nel Lazio ci saranno 500 posti Covid in piu’ nella rete ospedaliera. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Gli attuali 5.310 posti letto Covid, di cui 4.409 ordinari e 901 in terapia intensiva, verranno incrementati del “10 per cento in piu’ – ha spiegato D’Amato -. Dalla seconda meta’ di gennaio ne verranno creati altri 500”. I posti letto saranno ospitati in diverse strutture sanitarie: “Allo Spallanzani, al policlinico Umberto I, al San Giovanni, al Pertini e al San Camillo De Lellis di Rieti”, ha precisato l’assessore. Rispetto al rischio di una terza ondata D’Amato ha chiarito che “e’ doverso prendere in considerazione questo scenario ma tutto dipendera’ da quello che succedero’ in queste festivita’ natalizie. Se natale sara’ uguale alla scorsa estate purtroppo questi posti letto serviranno. Se invece i comportamenti sarnno rigorosi e prevarra’ il buon senso dettato dalle norme, rimarra’ un elemento precauzionale, che e’ quello che ci auguriamo”.