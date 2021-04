L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 16 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 16.974 nuovi contagiati e 380 morti di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 16 aprile 2021

La suddivisione dei contagi do ggi 16 aprile regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 4853 tamponi: 2719 nel percorso nuove diagnosi (di cui 961 nello screening con percorso Antigenico) e 2134 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326 (70 in provincia di Macerata, 77 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 47 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione). 906 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 16 aprile, anticipato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 23 morti, che portano a 11.064 il totale dei decessi a causa del Covid in Veneto. Da ieri sono stati processati 35.700 tamponi, l’indice di positività è al 2,54%. Attualmente i positivi nella regione sono 27.479. I ricoverati in ospedale sono 1.870, in calo di 80 unità rispetto a ieri: di questi, i pazienti area non critica sono 1.609 (-75 da ieri) e quelli in terapia intensiva 261 (-5). I dimessi/guariti sono 19.454. In Basilicata sono 181 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.763 tamponi molecolari, e non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 186 (+6): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 36 in pneumologia, 16 in medicina d’urgenza, 7 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 32 nel reparto di malattie infettive, 18 in pneumologia, 16 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. In Puglia su 13.399 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.537 casi positivi. I decessi, rispetto al bollettino di ieri, crescono di 50 unità. In Toscana si segnalano 20 nuovi morti, mentre sono 1.239 i nuovi casi di positività al Covid, che portano il numero totale a 214.470 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I test processati oggi sono oltre 24mila. Oggi nel Lazio si registrano 1.474 nuovi casi di positività su 37mila test effettuati. I decessi sono stati 39.