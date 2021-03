Dopo i 16.017 positivi e i 529 decessi di ieri la situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 31 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 23.904 nuovi contagiati e 467 morti. Diminuiscono le terapie intensive (-6) e i rivorrei (-51). I guariti nelle ultime 24 ore sono 23.744, ma il tasso di positività sale al 6,8 per cento. Le dosi somministrate: 10.018.265.

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 31 marzo

I positivi di oggi 31 marzo suddivisi regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 6140 tamponi: 3452 nel percorso nuove diagnosi (di cui 888 nello screening con percorso Antigenico) e 2688 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 807 (260 in provincia di Macerata, 228 in provincia di Ancona, 125 in provincia di Pesaro-Urbino, 57 in provincia di Fermo, 76 in provincia di Ascoli Piceno e 61 fuori regione). In Veneto 2.317 nuovi positivi a fronte di 43mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (con un’incidenza del 5,28%). Crescono i ricoveri negli ospedali: 45 in più per le aree non critiche, mentre sono 3 i ricoverati in meno nelle terapie intensive, per un totale di 2.241 posti letto ad oggi occupati da pazienti covid. Sono 35 i decessi registrati da ieri per un totale di 10.625 dall’inizio dell’emergenza ad oggi. In Molise 17 nuovi positivi e due decessi. In Basilicata 158 positivi a fronte di 1.324 tamponi molecolari. Si registrano due decessi. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 184: a Potenza 36 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 34 in Pneumologia, 11 in Medicina d’urgenza, 19 nel reparto di Medicina interna Covid e 5 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 36 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 14 nel reparto di Medicina interna Covid e 9 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. Sono 3.943 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 in Lombardia, di cui 183 ‘debolmente positivi’. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 56.747, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 6,9%. I decessi sono stati 100, per un totale da inizio pandemia di 30.735. Abruzzo: 314 nuovi positivi e 11 decessi. Calabria: 347 nuovi contagiati e 4 decessi. Campania: 2016 nuovi positivi e 38 decessi. Emilia-Romagna: 1490 nuovi positivi e 58 decessi. Friuli Venezia Giulia: 644 nuovi contagiati e 17 decessi. Lazio: 1800 nuovi contagiati e 38 morti. Liguria: 383 nuovi positivi e 14 morti. Piemonte: 2298 nuovi contagi e 29 decessi. Puglia: 1962 nuovi contagiati e 51 morti. Sardegna: 444 nuovi positivi e 1 morto. Toscana: 1538 nuovi positivi e 19 decessi. Umbria: 162 nuovi contati e 4 morti. Valle D’Aosta: 62 nuovi contagiati e 1 morto.