La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 25 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 23.696 nuovi casi e 460 decessi di ieri: 23.987 contagiati e 457 morti, aumentano sia le terapie intensive (+8) che i ricoveri (+48). Il tasso di positività rimane al 6,8%.

26 marzo: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

La suddivisione dei nuovi positivi di oggi 26 marzo nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5425 tamponi: 2985 nel percorso nuove diagnosi (di cui 764 nello screening con percorso Antigenico) e 2440 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 674 (105 in provincia di Macerata, 243 in provincia di Ancona, 175 in provincia di Pesaro-Urbino, 56 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione)”. In Veneto 2.095 positivi in più rispetto a ieri, si registrano 33 decessi. I ricoveri 1.805, 10 in meno nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono in aumento di 1 per un totale di 278. In Molise 53 nuovi casi e un decesso. In Alto Adige 177 i nuovi contagi e nessun decesso. I ricoverati sono 248 di cui 45 in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Sono 1.527 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 26 marzo, anticipato su Facebook dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.527 su 26.050 test di cui 15.093 tamponi molecolari e 10.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,86% (14,3% sulle prime diagnosi)”, fa sapere Giani, che fa anche il punto della situazione sulla campagna di vaccinazione. “21.099 vaccini somministrati nella sola giornata di ieri in Toscana, di cui 13.909 alle persone con più di 80 anni”, spiega il governatore della Toscana. Ieri nella regione erano stati registrati 1.518 nuovi casi su 24.739 tamponi con un tasso di positività del 6,14%. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 392 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 94 anni): il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2072. 615 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 85 (+6 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9750 (-37 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Basilicata: 143 nuovi positivi e 1 decesso. In Calabria i nuovi contagiati sono 412 e 3 i morti. Friuli Venezia Giulia: 768 nuovi positivi e 28 i morti. Nel Lazio (che dovrebbe tronare arancione a partire da lunedì), si è raggiunti quota 2006 con 37 decessi. Liguria: 487 nuovi positivi e 6 decessi. Piemonte: 2117 nuovi positivi e 38 morti. Provincia di Bolzano: 153 nuovi contagiati e 2 decessi. Provincia di Trento: 234 nuovi contagiati e 5 decessi. Puglia: 2162 nuovi positivi e 41 morti. Sardegna: 178 nuovi positivi e 2 decessi. Umbria: 32o nuovi contagiati e 5 decessi. Valle D’Aosta: 57 nuovi positivi e 1 morto. Lombardia: 5077 casi e 100 decessi.