Dopo i 10.680 nuovi positivi e 296 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 6 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 7.767 nuovi positivi e 421 decessi. Aumentano le terapie intensive (+6) e i ricoveri (+552) Il tasso di positività è al 6,9 per cento.

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 6 aprile

La suddivisione dei nuovi positivi di oggi 6 aprile regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 844 tamponi: 317 nel percorso nuove diagnosi (di cui 49 nello screening con percorso Antigenico) e 527 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 66 (25 in provincia di Macerata, 26 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). In Basilicata sono 21 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (20 sono residenti) su un totale di 356 tamponi molecolari e sono ben 8 i decessi. In aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 187 (+4): al San Carlo di Potenza 36 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 12 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 16 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 31 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 26 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 12 a 13. In Toscana sono 685 i nuovi casi di positività. Oggi si registrano 32 nuovi decessi: 21 uomini e 11 donne con un’età media di 78,9 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.991 (43 in più rispetto a ieri, più 2,2%), 279 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%). Il Molise oggi registra zero nuovi positivi e zero nuovi decessi. Sono 507 i nuovi contagi in Veneto. Si registrano altri 15 morti. In Veneto, tornato in zona arancione, nelle ultime 24 ore ha processato 9.888 tamponi con un tasso di incidenza del 5,13%. Attualmente i positivi al Covid 19 sono in tutto 36.986 e di questi 2.287 sono ricoverati in ospedale (+50 da ieri). I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.972 (+37), mentre quelli in terapia intensiva sono 315 (+13). Sono 128 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sardegna, un decesso e 6.082 i test in più eseguiti, con un tasso di positività del 2%. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale, oggi 297 (+19), anche quelli in terapia intensiva, 47 (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.493, 70 quelle in più guarite. Dei 47.367 casi positivi complessivamente accertati, 12.045 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.279 (+16) nel Sud Sardegna, 4.043 a Oristano, 9.327 (+12) a Nuoro, 14.673 (+10) a Sassari. In Piemonte secondo gli ultimi dati disponibili riferiti a ieri da inizio della campagna vaccinale sono state inoculate 894.568 dosi di cui 324.567 come seconde. In particolare, per quanto riguarda il personale sanitario su 129mila che hanno aderito alla campagna, il 100% è stato vaccinato con la prima dose mentre 119mila sono i sanitari che hanno ricevuto la seconda. Nelle Rsa, 32mila ospiti che hanno aderito, Il 100% è stato vaccinato con la prima dose e 27mila con la seconda. Emilia-Romagna: i casi scendono sotto il migliaio e si fermano a 791, 38 decessi (3).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 367 (+1 rispetto a ieri), 3.206 quelli negli altri reparti Covid (+58). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (-1), 32 a Parma (+2), 33 a Reggio Emilia (+2), 65 a Modena (-2), 101 a Bologna (-2), 20 a Imola (numero invariato rispetto a ieri), 41 a Ferrara (+1), 18 a Ravenna (-1), 12 a Forlì (+1), 6 a Cesena (invariato) e 30 a Rimini (+1). Ha raggiunto la quota record di 70 il numero di morti per Covid oggi in Puglia, come da bollettino epidemiologico quotidiano, anche se l’assessore alla Sanità della Regione Pier Luigi Lopalco precisa che “sono 15 i decessi avvenuti in Puglia nella giornata di oggi. Nel bollettino compare però un numero più alto, pari a 70, perché sono stati caricati oggi sul sistema dati relativi agli ultimi 7 giorni. Settanta decessi in una settimana sono comunque un numero molto pesante che dà il senso del dramma di questa pandemia”, precisa.