Dopo i 19.611 nuovi casi e 297 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 29 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 29 marzo

I dati dei positivi di oggi 29 marzo suddivisi regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 1498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con percorso Antigenico) e 756 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 232 (37 in provincia di Macerata, 99 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione). Un decesso e 27 nuovi contagi in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo da di pazienti positivi al virus da inizio epidemia a 9102. I casi positivi attuali sono 842, + 22 rispetto a ieri, di cui 38 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 795 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7839, + 4 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino a oggi e di 92.907, + 161, di cui 12.298 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i decessi di persone positive al Covid registrati in Val d’Aosta sono 421. In Basilicata sono 35 i nuovi casi di positivi su un totale di 410 tamponi molecolari e sono 3 i decessi. Le persone decedute sono cittadini di Latronico, Potenza e Senise. In aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 180 (+9): al San Carlo di Potenza 36 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 16 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 20 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 22 in pneumologia, 4 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. Lieve calo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 13 a 12. In Molise 15 casi e due decessi. In Veneto 728 nuovi positivi rispetto a ieri. Si registrano anche 10 decessi. I ricoveri sono cresciuti di 49 nelle ultime 24 ore per un totale di 1881, i pazienti in terapia intensiva sono in aumento di 10. In Toscana 1.021 nuovi casi individuati nelle ultime ventiquattro ore. Crescono di alcune decine i posti occupati nei reparti Covid degli ospedali: i ricoverati sono ad oggi 1.794 (venticinque in più, più 1,4 per cento), di cui 262 in terapia intensiva (due in meno, meno 0,8 per cento). Gli altri 26.096 toscani ammalati sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o sono asintomatici: pure in questo caso in aumento dell’1,2 per cento, 304 persone in più. E ci sono anche nuovi decessi: trentuno, ventidue uomini e nove donne, con un’età media di 79,8 anni.