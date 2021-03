Dopo i 21.267 positivi e i 460 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 25 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 23.696 nuovi casi e 460 morti. Aumentano le terapie intensive (+32) e diminuiscono i ricoveri (-14). Il tasso di positività sale al 6,8% e le dosi di vaccino somministrate finora sono 8.506.277.

Coronavirus Italia: bollettino di oggi 25 marzo

I nuovi positivi di oggi 25 marzo suddivisi regione per regione: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.518 su 24.739 test di cui 16.101 tamponi molecolari e 8.638 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (13,9% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5697 tamponi: 3162 nel percorso nuove diagnosi (di cui 980 nello screening con percorso Antigenico) e 2535 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 621 (133 in provincia di Macerata, 225 in provincia di Ancona, 138 in provincia di Pesaro-Urbino, 54 in provincia di Fermo, 50 in provincia di Ascoli Piceno e 21 fuori regione). In Basilicata sono 110 i nuovi casi di positivi (105 riguardano residenti), su un totale di 1.169 tamponi molecolari, e zero decessi. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Pisticci (18) e Potenza (14). Aumentano le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, sono 171 (+9): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 6 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 37 nel reparto di malattie infettive, 16 in pneumologia, 2 in medicina interna Covid e 9 in terapia intensiva. Aumentano lievemente i posti letto occupati in terapia intensiva, da 14 a 15. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 273.658 tamponi molecolari, di cui 252.480 sono risultati negativi, e sono state testate 164.804 persone. In Veneto 1.861 casi nelle ultime 24 ore. Si registrano 25 nuovi decessi. I ricoveri sono in crescita di 23 per un totale di 1.815 mentre i pazienti in terapia intensiava sono 277, in aumento di 10 rispetto a ieri. In Molise 21 positivi e un decesso. In Abruzzo sono 310 i nuovi casi, 15 i morti. Emilia-Romagna: 2070 nuovi positivi e 58 decessi. In Friuli Venezia Giulia: 842 nuovi casi e 13 decessi. Lazio: 2055 nuovi positivi e 33 decessi. In Piemonte i nuovi casi sono 2582 e il tasso di positività al 27,9%. Puglia: 2033 nuovi casi e 37 decessi. Umbria: 113 nuovi positivi e 3 decessi. Valle D’Aosta: 61 positivi e tasso di positività al 23,02%.