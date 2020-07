Sandro Iannaccone, che dirige il dipartimento di riabilitazione al San Raffaele di Milano, spiega oggi ad Elena Dusi di Repubblica come il Coronavirus danneggia cervello e memoria:

«L’80% dei pazienti ha disturbi cognitivi. Il 40% è depresso». I problemi più diffusi sono calo della memoria e difficoltà di orientamento nello spazio e nel tempo. «Non sappiamo se siano disturbi permanenti. In molti abbiamo notato miglioramenti un mese dopo la guarigione». Il San Raffaele distribuisce ai suoi ex malati una app per la riabilitazione respiratoria e cognitiva. Alcune ricerche hanno osservato che il coronavirus aggredisce direttamente le cellule del sistema nervoso, ma Iannaccone è convinto che l’effetto sia indiretto. «I disturbi cognitivi dipendono dalla scarsa ossigenazione cui il cervello è sottoposto per lunghi periodi».

Anche l’infiammazione dei vasi sanguigni può riflettersi sui nervi e causare dolore o mancanza di sensibilità a mani e dita. Il problema tocca un paziente su 5. Come nei sintomi, anche negli strascichi del coronavirus ogni paziente ha la sua storia. «Le ripercussioni sul cuore possono riguardare i vasi sanguigni o il ritmo. Una complicazione non rara è la trombosi, che nei casi più gravi porta all’amputazione. Al San Raffaele abbiamo avuto 5 casi. Meno frequenti i disturbi a lungo termine di fegato e reni». Per molti ex malati la stanchezza cronica è una delle conseguenze più frequenti. Il senso di spossatezza può durare mesi, a dispetto delle indicazioni dell’Oms secondo cui il Covid passa in circa due settimane. Può essere l’effetto della reazione violentissima del sistema immunitario, la cosiddetta tempesta di citochine.