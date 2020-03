Coronavirus: a che punto è l’epidemia

A che punto è l’epidemia di Coronavirus? Mentre La Stampa spiega oggi che la soglia d’allarme scatterà a quota ottomila positivi, Repubblica spiega che il picco deve ancora arrivare:

Centinaia di casi nuovi ogni giorno impressionano tutti. Tranne gli esperti. Vespignani descrive così la crescita esponenziale che caratterizza le prime settimane di ogni epidemia: «Un re fu battuto a scacchi da un suddito e gli disse: chiedimi quello che vuoi. Lui rispose: solo un chicco di riso, che raddoppi però a ogni casella della scacchiera. Il re pensò di essersela cavata con poco, ma alla fine non bastò tutto il raccolto del regno». In Italia abbiamo scoperto l’epidemia quando il coronavirus circolava da tempo. Aveva già effettuato parecchi salti di casella. «Ci siamo trovati all’improvviso con una quantità di chicchi ragguardevole» conferma Vespignani.

Per gli esperti questa è un’epidemia da manuale. «Stasera avremo 4 mila casi» aveva previsto Lopalco a metà giornata (saranno 3.916). Ma alcune cifre colpiscono anche un occhio avvezzo. «I casi in Italia raddoppiano ogni 2,6 giorni» spiega Lopalco. «È un numero davvero alto. Siamo di fronte a un virus dal potenziale pandemico». All’inizio a Wuhan si era partiti da una stima di 7 giorni. «Subito in realtà abbiamo rivisto i dati al ribasso» corregge Vespignani. «È evidente che siamo di fronte a un’epidemia molto veloce». Che non risparmierà nessuno: «Oggi ci sembra che l’Italia sia più colpita, ma è solo questione di tempo. Presto vedremo curve dall’andamento simile anche in buona parte dell’Europa e negli Usa. Alla fine non ci saranno grandi disparità fra i paesi».