Cornelia Paselli, morta a 96 anni una delle ultime sopravvissute all’eccidio di Monte Sole

A 96 anni, e appena una settimana prima del 25 aprile, è morta Cornelia Paselli, una delle ultime testimoni dell’eccidio di Monte Sole, avvenuto fra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944. “Oggi – si legge sulla pagina Facebook della Scuola di Pace di Monte Sole – la tentazione di smettere di lavorare, smettere di fare quello che stiamo facendo, smettere di organizzare il nostro 25 aprile è fortissima. Lo sapevamo, non potevamo averti con noi per sempre, ma questo non rende meno atroce il passare dagli auguri telefonici di Buona Pasqua a questo”.

La sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi l’ha ricordata così: “A lei il nazifascismo ha strappato amicizie, madre, padre, una sorella e un fratello. Non ha mai smesso di raccontare l’orrore a cui è riuscita a sopravvivere, cosa furono gli eccidi di Monte Sole”. “Il mio ricordo – prosegue citando Paselli – va a coloro che non ci sono più. Il mio desiderio è che ciò che è successo loro serva da monito per tutti, ogni volta che il rancore e l’incomprensione rischieranno di prendere il sopravvento”. “Le sue parole – conclude Cuppi – ferme oggi ci parlano nel profondo, più che mai. La volontà di Pace di Cornelia vive in noi, a Marzabotto, a Monte Sole”. All’epoca delle stragi nazifasciste, avvenute tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno del 1944 sull’Appenino bolognese, Cornelia Paselli aveva 18 anni. La sua è stata raccontata dalla pronipote Alice Rocchi in un libro “Cornelia Paselli, Vivere, nonostante tutto” uscito per Zikkaron. La 96enne aveva recentemente avuto un incontro con il cardinale Matteo Maria Zuppi e in quel dialogo, ricorda la Curia in una nota, Zuppi “aveva condiviso alcune riflessioni, ascoltando i suoi ricordi su quella terribile vicenda bellica che sconvolse la vita delle terre del nostro Appennino”.

