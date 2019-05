Stasera Daniele De Rossi gioca la sua ultima partita con la maglia della Roma e allo Stadio Olimpico, prima dell’inizio di Roma-Parma, durante il riscaldamento si sentono cori contro James Pallotta, il proprietario della società.

I cori contro Pallotta nell’Olimpico che saluta De Rossi

Nel frattempo tutti in piedi, striscioni e cori da parte di tutto lo stadio Olimpico di Roma all’ingresso in campo del capitano Daniele De Rossi per il riscaldamento prima dell’inizio della gara Roma-Parma ultima in carriera per DDR con la maglia giallorossa. ‘Nei giorni belli e nei giorni tristi sei stato la bandiera dei veri romanisti’, uno degli striscioni in Curva Sud.

Allo stadio, scrive Romanews, spunta anche una bandiera dei Los Angeles Lakers, avversario storico dei Boston Celtics, di cui Pallotta è azionista.

Questi i cori di contestazione contro Pallotta:

#RomaParma qualcosa mi dice che la rottura tra tifoseria e pallotta sia irreversibile (spero si capisca il coro) pic.twitter.com/pphlS5rlOZ — Alessandro (@AleSper) 26 maggio 2019

Molti altri sono i messaggi contro Pallotta:

