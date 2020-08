La storia del conto in Svizzera di Fontana “dimenticato” nella dichiarazione dei redditi 2016

Repubblica racconta oggi un particolare curioso nella vicenda del conto in Svizzera di Attilio Fontana: il governatore non menzionò i conti esteri quando prese possesso dei beni della madre. Ma il suo legale spiega che fece successivamente un’integrazione ed è tutto in regola:

Repubblica è venuta in possesso della prima dichiarazione di successione presentata da Fontana all’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2016, otto mesi dopo la morte della madre. E tra i cespiti ereditari elencati, il conto di Lugano con i 5,3 milioni di euro non c’è. Apparirà soltanto diversi mesi dopo. Perché? […] A giugno del 2015 la signora Fontana muore. L’allora sindaco di Varese è avvocato di affari. Non è uno sprovveduto, anzi: è uno dei migliori legali su piazza. E non può non sapere del trust nelle isole caraibiche, non foss’altro perché dal 2005 ne è il beneficiario. Quelli che lui definisce «i risparmi di una vita» in realtà sono un patrimonio sostanzioso.

Non a caso nascosto con un trust alle Bahamas, il Montmellon Valley, creato – ha notato l’Espresso – pochi giorni prima che il governo svizzero decidesse di tassare i capitali detenuti nelle banche elvetiche. Un’altra fuga dalle imposte. Ad amministrare il trust sono società e professionisti tra le Isole Vergini e il Liechtenstein. Un’ingegneria finanziaria non comune per gestire i risparmi di due medici. In ogni caso, il figlio si ritrova con una patata bollente in mano: denunciare i 5,3 milioni all’Erario, pagandoci su tutte le tasse. Fontana però è fortunato, perché una mano gli arriva dal governo Renzi che prolunga i termini per aderire alla voluntary disclosure. Siamo tra il novembre e il dicembre del 2015, per il futuro presidente della Lombardia è l’occasione ideale. Aderisce immediatamente.