Conte al contestatore: “Vada al banchetto della Lega e chieda dei 49 milioni” | VIDEO

“A dieci metri da qui c’è banchetto della Lega… gli chieda dei 49 milioni”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, rivolgendosi a un contestatore durante il comizio a sostegno della sindaca di Roma Virginia Raggi, a Villa Lazzaroni.

Roma, Conte interrotto : “Andate al banchetto della Lega qui vicino e chiedete dei 49 milioni”- pic.twitter.com/l3Fj6JzScv — Ben Tranellio ᏍᏏᏉᏯ (@tranellio) September 23, 2021

Conte visibilmente irritato per essere stato più volte interrotto ha invitato il contestatore ad allontanarsi più volte “Faccia la cortesia”, ha provato a dire l’ex presidente del Consiglio. Per poi alla fine lasciare spazio alla battuta che ha ricevuto da parte dei suoi ascoltatori un consenso tangibile palesato dagli applausi. Virginia Raggi ha provato a bissare il numero rivolgendosi al contestatore e aggiungendo di chiedere anche una recensione sui mojito, e dando un assist per un’ulteriore gag: “Dal mojito non si è ancora ripreso” ha infatti risposto il capo del Movimento 5 Stelle. Conte comunque ha provato prima anche a intavolare qualche argomentazione prima di arrendersi: “Il green pass? Bisogna completare la campagna vaccinale, lei ci deve rispettare… Su questo non bisogna scherzare, la sofferenza l’abbiamo toccata con mano, una sofferenza che ci ha distrutto dal punto di vista economico e sociale”.