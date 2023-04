Connessione FWA con Eolo

La connessione internet rappresenta ormai uno strumento imprescindibile per ogni tipo di attività, sia domestica che professionale. Appare evidente, infatti, che è del tutto necessario essere in possesso di una rete stabile e veloce per poter effettuare le tantissime operazioni online che vengono eseguite ogni giorno. Non solo, internet è fondamentale anche per l’utilizzo privato, basti pensare ai vari servizi streaming che ormai stanno di fatto sostituendo la televisione tradizionale.

Inoltre, la pandemia scoppiata nel 2020 ha accelerato il processo di digitalizzazione, dando la priorità allo smart working che oggi continua ad essere uno dei metodi preferiti dai lavoratori, in quanto permette di gestire al meglio il proprio tempo bilanciando nel migliore dei modi il lavoro con la vita privata. Possiamo certamente dire che internet è imprescindibile ed è praticamente impossibile poterne fare a meno e per questi motivi è essenziale poter sfruttare una connessione di alta qualità.

Ci sono però delle criticità che riguardano soprattutto i piccoli comuni, qui infatti molto spesso si hanno delle difficoltà ad accedere ad una connessione stabile. Per fortuna però esiste la soluzione e si chiama Eolo, un’azienda leader nel settore della connessione internet. In questo articolo vogliamo concentrare la nostra attenzione, oltre che sull’azienda e i servizi di Eolo, anche sulla connessione FWA ideale soprattutto per i piccoli comuni.

Eolo, leader nel settore delle connessioni internet

Eolo è un’azienda estremamente conosciuta, parliamo infatti di un brand con una reputazione consolidata che ha come obiettivo principale quello di garantire la connessione internet per tutti. Non è un caso, infatti, che nei piccoli comuni sia particolarmente diffusa la connessione tramite Eolo.

Appare evidente che in questi piccoli centri ci sono delle difficoltà oggettive a garantire una connessione internet stabile e con buone velocità, in quanto i grandi player del settore non sono ancora abbastanza convinti di investire risorse in questo senso. Ecco perché Eolo ha avuto un’intuizione geniale, portando la connessione internet a tutti quei piccoli comuni che, altrimenti, avrebbero rischiato di restare scollegati dal resto del mondo.

Non solo, Eolo in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante. I servizi offerti dall’azienda infatti sono sempre più evoluti e moderni, tanto è vero che si focalizzano molto anche sullo smart working e sui servizi streaming, ovvero due elementi tra i più importanti per coloro che utilizzano internet. Senza dimenticare, ovviamente, che una connessione internet deve garantire anche un’ottima esperienza gaming. Eolo, dunque, si inserisce nel mercato delle connessioni online proponendo il proprio servizio FWA che, come vedremo di seguito, permette di avere una rete stabile e veloce.

Che cos’è la connessione FWA?

Prima di entrare nei dettagli dell’offerta FWA proposta da Eolo, riteniamo opportuno fare un piccolo passo indietro andando a spiegare esattamente che cosa si intende per connessione FWA. Sostanzialmente, possiamo dire che la tecnologia FWA è un sistema che mischia rete fissa e connessione wireless per l’accesso a internet. In altre parole, la FWA sfrutta le onde radio per la trasmissione dei dati.

Bisogna inoltre aggiungere che la connessione FWA viene anche chiamata fiber to the tower, questo perché la rete raggiunge alcune stazioni di base per poi arrivare all’antenna ricevente, dopodiché verrà distribuita ove necessario.Da sottolineare anche che questa tipologia di connessione non prevede l’utilizzo di cavi, in quanto viaggia tramite wireless. Permette quindi di avere una connessione stabile senza alcun calo e, soprattutto, in ogni luogo.

Perchè scegliere Eolo FWA

Eolo è un’azienda italiana e questo è sicuramente un altro punto a favore di questa società. Ovviamente il suo obiettivo è estremamente ambizioso e importante, come abbiamo detto in precedenza infatti si pone il traguardo di poter garantire la connessione internet a tutti, soprattutto in quelle aree in cui i grandi brand non vogliono o non possono investire.

Scegliere la rete FWA di Eolo significa abbracciare il futuro, parliamo infatti di un servizio innovativo che sfrutta una tecnologia all’avanguardia per dare una connessione stabile e veloce. Inoltre, è chiaro che grazie a FWA di Eolo, sarà possibile ad esempio lavorare in smart working, visualizzare contenuti streaming, provare un’esperienza gaming di alto livello e molto altro. Le prestazioni sono assolutamente importanti e per questo rendono Eolo un’azienda così conosciuta e apprezzata.

Possiamo dire, di fatto, che Eolo rappresenta la scelta migliore per coloro che vivono nei piccoli comuni e che quindi necessitano di avere una connessione veloce per effettuare ogni tipo di operazione. Attenzione, inoltre è bene ricordare che è già iniziata la sperimentazione della tecnologia FWA affiancata alla rete 5g. In questo modo si potrebbero avere delle prestazioni ancora più elevate.

Offerta completa

Sul sito di Eolo è possibile visualizzare le varie offerte relative alla tecnologia FWA. Ovviamente, la prima cosa da fare è verificare la copertura, in modo tale da avere la certezza assoluta di poter usufruire della connessione FWA anche presso la propria abitazione.

Ma non è tutto, ogni offerta è liberamente personalizzabile da parte del cliente. Infatti, sarà possibile per esempio aggiungere un pacchetto per avere una maggiore sicurezza, oppure un pacchetto dedicato allo studio, uno al lavoro e così via. Per chi lo desidera, è disponibile anche la possibilità di avere le chiamate illimitate.

Grazie all’offerta di Eolo si potrà avere la connessione internet ovunque, potendo finalmente sfruttare una rete veloce e con una stabilità certa. Altro punto favorevole a Eolo è il suo servizio clienti che è sempre pronto a rispondere ai propri clienti per ogni tipo di esigenza, con il massimo della professionalità per risolvere qualunque dubbio.