Cosa dirà Renzi in conferenza stampa? L’appuntamento inizialmente fissato per le 17.30 è slittato di mezz’ora. E’ il segnale che indica che le parole di Conte poco fa ai giornalisti hanno sortito un effetto? Il presidente del Consiglio spiegava di augurarsi che “non si arrivi” alle dimissioni delle ministre di Iv, “anche perche’ gia’ in questi giorni sto lavorando per definire una proposta per una patto di legislatura, un patto di fine legislatura”.

La conferenza stampa di Renzi

Durante l’incontro tra Conte e Sergio Mattarella dal presidente della Repubblica è giunto un altola’ sul precipitare della crisi: Mattarella ha sottolineato a Conte la necessita’ di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia. Un’incertezza, aveva fatto notare anche in passato il Presidente, che difficilmente potrebbe essere sanata da una maggioranza che si regga su una manciata di voti sparsi. Al Presidente dunque il premier ha annunciato la sua intenzione di voler fare un tentativo di apertura a Renzi, assicurando che la maggioranza deve essere solida e che non basta “qualche voto qua e la’”. Non solo, dal Presidente del Consiglio e’ giunta anche l’intenzione, nel caso cessasse la fibrillazione, di aprire un tavolo di maggioranza per siglare un patto di legislatura. Appena uscito dal Quirinale, inseguito dai giornalisti, il premier ha spiegato la sua ‘offerta di pace’