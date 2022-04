I saluti romani alla commemorazione per Sergio Ramelli a Milano | VIDEO

“Un gesto antistorico”: con queste parole Giorgia Meloni ha descritto i saluti romani che si sono visti alla cerimonia per ricordare la morte di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso a 18 anni da un gruppo di esponenti di estrema sinistra nel 1975. Un corteo “nero” di estrema destra che ha concluso la sua marcia in via Paladini a Milano con il rito del “presente”, seguito dal gesto del braccio teso, ripetuto per tre volte. Circa mille i partecipanti, partiti da piazzale Gorini fino al luogo in cui Ramelli fu ucciso a colpi di chiave inglese. L’aggressione avvenne il 13 marzo, ma il giovane morì oltre un mese dopo, il 29 aprile, in seguito alle gravi ferite riportate.

I saluti romani alla commemorazione per Sergio Ramelli

“Onore ai camerati caduti” lo striscione in testa al corteo, che si è mosso in silenzio e non ha visto la presenza di bandiere di alcun partito. Certificata la presenza di un gruppo di circa 100 persone riferibili a Lealtà e Azione. Nelle stesse ore un altro corteo anti fascista ha sfilato a Milano. La cerimonia istituzionale per Ramelli si è invece tenuta nella mattinata di ieri, ai giardini dedicati nel quartiere Città Studi. Lì la leader di Fratelli d’Italia ai microfoni di Fanpage ha specificato che la manifestazione tenutasi in serata “è un’altra cosa, non siamo noi” e ha definito “antistorici” i saluti romani, prevedendo che ci sarebbero stati. Ha inoltre spiegato che la sua presenza non rappresenta nessun segnale: “È la prima volta che partecipo alla commemorazione perché è la prima volta che sono a Milano in questa giornata. Partecipo a molte altre di queste commemorazioni a Roma dove come sapete di questa storia ce ne sono state tantissime”. Sull’eventuale presenza di esponenti di FdI al corteo: “Noi non abbiamo dato nessuna indicazione di partecipare alla manifestazione”.

(immagine di copertina: screenshot video Local Team)