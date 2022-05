Come traslocare a Milano: consigli per farlo nel migliore dei modi

Una grande città come Milano è in fermento durante tutti i mesi dell’anno. Per ragioni di studio, lavoro, eventi, affari o semplicemente turismo, la città viene presa d’assalto tutti i giorni, senza mai fermarsi.

Ci sono, però, dei periodi, di solito a ridosso del nuovo anno accademico, in cui la città si movimenta in modo particolare per via di tutti i nuovi arrivi da parte di studenti e lavoratori.

È proprio in questi momenti che gestire un trasloco può diventare complicato, perché la richiesta di stanze in affitto a Milano è elevata e molti studenti e lavoratori sono in procinto di prendere casa per la prima volta o cambiare alloggio, per cui il periodo può risultare particolarmente caotico.

Muovendosi con un certo anticipo e organizzando bene lo spostamento di tutto il necessario, comunque, si può riuscire a gestire questa operazione senza grande stress, sia in autonomia che rivolgendosi a una ditta specializzata.

Selezione e imballaggio sono le parole d’ordine

Uno degli adempimenti che richiede più tempo, a ridosso di un trasloco, è certamente legato all’imballaggio di tutto ciò che è necessario portarsi dietro nella nuova sistemazione.

Le situazioni non sono certo tutte uguali. C’è chi usa spostarsi da un appartamento già arredato ad un altro, per cui dovrà solo preoccuparsi dei propri effetti personali, e c’è chi invece deve portare con sé anche il mobilio.

In un caso o nell’altro, potrebbe capitare che molti degli oggetti accumulati nel tempo non siano più utili, fino a risultare completamente superflui da trasportare nella nuova sistemazione.

In queste circostanze sarebbe opportuno effettuare la selezione di cosa trasportare e cosa vendere, regalare o semplicemente gettare via, prima di traslocare, per ridurre il più possibile il carico da spostare.

Anche gli imballaggi andrebbero organizzati in modo razionale, prediligendo magari una sistemazione degli oggetti nelle scatole in base alla stanza o allo scomparto di sistemazione, distinguendo, quindi, tutto ciò che è da destinare alla camera da letto da ciò che andrà in cucina, nel salotto o ancora in bagno.

Qualora sia previsto anche il trasloco di mobili, questi andranno prima smontati e riposti in imballaggi robusti e ben protetti, onde evitare cattive sorprese all’arrivo.

Ditta specializzata o fai da te?

Una questione cruciale legata al trasloco in una città notoriamente poco economica come Milano riguarda i costi che possono richiedere le ditte specializzate.

In realtà non esiste una risposta unica e valida, perché il prezzo varia in base al numero di scatoloni da trasportare, alla possibilità che la ditta si occupi anche dello smontaggio e montaggio di mobili, ai piani in cui sono collocati gli appartamenti, all’eventuale presenza di ascensore o parcheggi riservati.

Sono molte le variabili che incidono sul preventivo da parte di una ditta e non è difficile che queste debbano effettuare un sopralluogo molto accurato prima di proporre la loro offerta.

Bisogna tener presente quindi che, nei periodi più affollati, muoversi in tempo vuol dire riuscire a ottenere i servizi migliori al prezzo più concorrenziale.

In alternativa si può optare per il fai da te, certamente meno dispendioso in termini economici ma più impegnativo in termini di tempo e lavoro.

In quest’ultimo caso occorre noleggiare comunque un piccolo furgone, soprattutto se in ballo ci sono mobili da spostare, e assicurarsi che in prossimità di entrambe le abitazioni ci sia disponibilità di parcheggio per effettuare le manovre necessarie al carico e scarico.

Diversamente, c’è la possibilità di richiedere al Comune un permesso temporaneo per occupazione del suolo pubblico, che dà diritto a bloccare la strada per tutto il tempo necessario a trasferire mobili e oggetti dal mezzo all’appartamento.