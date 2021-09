Come sta Pelé dopo essere stato ricoverato (di nuovo) in terapia intensiva

La figlia di Pelé ha rivelato che la leggenda brasiliana sta “guarendo bene” dopo le notizie secondo cui era stato riportato in terapia intensiva. L’ottantenne, capocannoniere di tutti i tempi del Brasile, è ricoverato all’Albert Einstein Hospital di San Paolo da quando è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon. Pelé ha rivelato all’inizio della settimana di aver lasciato la terapia intensiva, affermando in un post su Instagram che era pronto a “giocare 90 minuti, più i tempi supplementari” mentre continuava il suo recupero.

Venerdì i media brasiliani hanno riferito che era stato riammesso in terapia intensiva, Kely Nascimento, la figlia di Pelé, si è rivolta ai social media per offrire un aggiornamento incoraggiante, insieme ad una foto di suo padre sorridente.

Pele has been readmitted to the ICU in the Albert Einstein Hospital in São Paulo, three days after being discharged following a successful tumor operation.

His daughter, Kely Nascimento, confirms “he is recovering well” via Instagram. pic.twitter.com/HFgo4kx5sg

