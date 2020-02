Come Rete4 è diventata TeleSalvini&Meloni

Si tratta di un bel record persino per Rete4: dopo gli anni dell’embedded Emilio Fede, il monitoraggio Agcom, che da alcuni mesi misura l’esposizione dei singoli politici sia nei tg che nei talk, offre con numeri inappellabili un panorama inequivocabile, che oggi racconta Il Fatto Quotidiano. Rete4, infatti, si conferma un’anomalia nell’anomalia: nel mese di dicembre, ad esempio, Salvini, Meloni e Sgarbi hanno parlato nei talk della rete per 5 ore e 34 minuti, mentre, per dire, il primo del Pd, Boccia, è a 29 minuti e tutti gli altri leader, da Renzi (23) a Bersani (20) a Conte (19) ne racimolano ancora meno.

Stiamo parlando di programmi che, come Fuori dal coro, Diritto e rovescio, Quarta Repubblica, Stasera Italia, sono la spina dorsale dell’informazione di rete. Qualcuno potrebbe obiettare che un mese è poco e che un bilanciamento magari si realizza in un più lungo periodo. Ma premesso che a dicembre si era già in par condicio per due regioni, anche sul lungo periodo i conti non tornano affatto. Tra luglio e dicembre, ad esempio, nei talk di Rete4 Salvini, Sgarbi e la Meloni hanno parlato per un totale di 1.721 minuti: 791 il primo, 511 il secondo, 419 la terza. Spicca Sgarbi, il cui ruolo di supporter politico (tra l’altro era candidato in Emilia) non viene certo dissimulato dalla recita politicamente scorretta ormai datata (e da qualche presa di posizione autonoma).