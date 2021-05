Come Ranucci ha smentito in un sol colpo la Lega e Libero

Ormai se ne inventano di ogni. La trasmissione di Rai Tre Report viene attaccata da destra e manca, ma risponde a ogni colpo. Prima l’affaire Renzi e Italia Viva e il il falso dossier in cui vi è scritto che la Rai avrebbe pagato 45mila euro una società lussemburghese che avrebbe dovuto girare parte di quei soldi a una fonte. Ora invece la Lega, tramite il deputato Fabrizio Cecchietti (commissario lombardo) e il capogruppo in Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio, è andata all’attacco. E ha sostenuto che Report avrebbe intervistato Andrea Adessi, un falso medico per “attaccare la Regione Lombardia e Fontana”. Ma – risponde Sigfrido Ranucci con un post – sul loro sito è facilmente verificabile che questo sia un falso (basti leggere le trascrizioni del pezzo, che lì si possono trovare), e che Report non si sia mai affidato a questa persona. Il servizio è uno che la squadra di Sigfrido Ranucci ha realizzato per raccontare la gestione del virus nella regione Lombardia, amministrata dal governatore Attilio Fontana, la vice Letizia Moratti e Guido Bertolaso. Ecco cosa ha scritto Libero, dando fiato alla “denuncia” leghista:

La foga di dover attaccare Regione Lombardia fa brutti scherzi. Ora scopriamo che uno dei paladini di Report, il sindaco di Robbio, Roberto Francese, si era affidato a un “falso” medico per somministrare i tamponi ai concittadini. Andrea Adessi non avrebbe titolo abilitativo e si sarebbe presentato in tv come medico». Lo dichiarano i deputati della Lega Fabrizio Cecchetti, commissario lombardo, e Massimiliano Capitanio, capogruppo in Vigilanza Rai. Insomma, pur di combattere Attilio Fontana, in una battaglia ostinata e a senso unico, Report, la trasmissione di Rai 3 condotta da Sigfrido Ranucci, si affida… a un falso medico.

La risposta di Sigfrido Ranucci

In mattinata il conduttore di Report ha risposto a queste (infamanti) accuse. E lo ha fatto affidandosi ai social (sottolineando peraltro che il presunto medico sia assistito dall’avvocato Roberto Cota, leghista ed ex governatore del Piemonte):