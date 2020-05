Coronavirus: come non farsi contagiare fuori casa

Il professor Francesco Le Foche, responsabile del day hospital di immunoinfettivologia dell’Umberto I di Roma, spiega oggi al Corriere della Sera come non rischiare il contagio fuori casa a partire dal 18 maggio, data della grande riapertura della fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19:

Eccoci alla nostra giornata tipo. Colazione al bar: caffè al bancone?

«No, io mi sposterei fuori a berlo. Il virus si prende soprattutto negli ambienti chiusi. E poi è arrivato il sole, il caldo. Usciamo».

Dentro, mascherina obbligatoria. E se qualcuno non la indossa? In Qatar ti danno tre anni di carcere.

«Evitiamo reazioni eccessive. L ’altro giorno in fila c’era una persona con la mascherina abbassata sulla bocca. Una signora urlava: maleducato, lei attenta alla salute pubblica. È sbagliato, certo, ma manteniamo le proporzioni».

Non tutti hanno capito come si usano le mascherine.

«Ho visto gente in auto da sola con mascherina professionale FFP2 e guanti. Forse la comunicazione non è stata del tutto empatica».