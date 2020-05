Sarà la fine dell’apericena: poiché sono vietati i buffet, nei bar e nei ristoranti non ci si potrà più servire nei vassoi al bancone. E saranno vietate anche le ciotole delle patatine che venivano prese con le mani. Ma le nuove regole per bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri dal 18 maggio porteranno anche altre innovazioni per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Repubblica oggi illustra con una serie di infografiche come funzioneranno bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri a partire dal 18 maggio.

Come funzioneranno bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri dal 18 maggio

Il quotidiano spiega che le file continueranno a caratterizzare le nostre giornate: al ristorante si dovrà obbligatoriamente prenotare, il posto in spiaggia si troverà con la app, niente telefonata all’ultimo minuto al parrucchiere per un’aggiustatina, tutto andrà organizzato in anticipo e prevedendo molto più tempo di quanto ne calcolavamo prima.

La riapertura, poi, non è ancora sicura per tutti. Il ministro delle Politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora dice che «deve ripartire lo sport di base, devono riaprire tutti quei centri che sono una necessità per i cittadini italiani, dalle palestre ai centri danza, a tutti gli impianti e ai circoli sportivi» e indica la data del 25 maggio. Tuttavia, fonti del Comitato tecnico scientifico fanno sapere che ci vorrà ancora tempo per stilare le regole per andare ad allenarsi in sicurezza. E chi avrà voglia di frequentare la palestra prenotandosi in anticipo e sapendo, come ha ipotizzato il comitato dei gestori degli impianti, che non si potrà fare la doccia negli spogliatoi e si dovrà sudare con la mascherina sulla faccia e i guanti di gomma?

Il quotidiano spiega che si dirà addio al menù: la cartelletta andrebbe disinfettata ogni volta e allora meglio scrivere le pietanze su una lavagna, oppure far scegliere con una app via smartphone. Il sorriso di benvenuto del cameriere bisognerà immaginarlo: le regole Inail impongono “l’uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro”. Le regole recitano che “ci deve essere il ricambio di aria naturale”. I tavoli all’aperto andranno a ruba, purché posizionati a una distanza di 4 metri quadrati. E poi basta contanti.

Per quanto riguarda i bar, ci si dovrà abituare a vedere il barista disinfettare subito il punto dove poggiava la tazzina e dove eventualmente ci si è avvicinati per la consumazione. Saranno proibite lattiera e zuccheriera: pochi bar non hanno le bustine, ma ora le norme vietano “utensili e contenitori riutilizzabili” a meno che non li si igienizzi subito. Il latte lo verserà il barista. L’accesso alle toilettes sarà limitato: la chiave per andare al bagno è veicolo di contagio e la toilette va disinfettata spesso. Facile prevedere che in molti bar usare i servizi sarà più difficile di prima.

Più complicate anche le regole per parrucchieri e centri estetici, che vedranno postazioni a due metri, niente sauna e bagno turco, prenotazione obbligatoria, mascherine e visiere per gli operatori, sì ai trattamenti del viso ma senza vapore e lavaggi in casa prima del taglio.