“La Lega vuole la schedatura delle coppie gay a Collesalvetti”

A Collesalvetti, comune in provincia di Livorno, la Lega ha presentato un’interpellanza per chiedere di monitorare le coppie gay unite civilmente. Una vera e propria schedatura, denuncia il portavoce nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni

A presentare l’interpellanza è stato Massimo Ciacchini, capogruppo della Lega per Salvini a Collesalvetti. Ecco le parole con cui Fratoianni ha spiegato cosa sta accadendo pubblicando anche una foto con il documento presentato:

A Collesalvetti, in provincia di #Livorno, la #Lega ha presentato un’agghiacciante interpellanza dove chiede al Comune una vera e propria schedatura delle coppie #Lgbt. I leghisti non solo chiedono che il Comune monitori “questi fenomeni sociali nelle loro dimensioni reali, nei loro sviluppi, nelle loro prospettive”, ma pretende anche “i dati numerici di questo fenomeno nel nostro territorio nell’attualità e nel suo sviluppo negli anni” e “le risorse finanziarie e le agevolazioni comunali eventualmente destinate a queste unioni”. Ed infine, come se non fosse abbastanza, “se si è in grado di avere contezza circa la stabilità di queste unioni”. Qualcosa di ben più grave delle solite idee sgangherate della Lega. Una grave violazione della privacy come minimo. Presenterò nei prossimi giorni un’interrogazione parlamentare alla Ministra degli Interni perché siano valutati tutti i profili di illegittimità di tale atto e quali provvedimenti possano essere assunti.