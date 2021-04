Valerio Pinzana, un 62enne di Traversio, è morto lunedì mattina, dopo essere stato ricoverato per giorni in gravi condizioni all’ospedale civile di Pordenone. L’uomo aveva raccolto una pianta selvatica, il colchico, detto anche croco, o zafferano bastardo, o ancora arsenico vegetale, scambiandolo con l’aglio ursino e poi usandolo per preparare un pesto con cui ha condito la pasta.

Sapevo di persone decedute per aver consumato fiori di Colchicum autumnale☠ scambiandoli per Zafferano (non presente selvatico in Italia).

Prima volta che leggo di foglie (del tutto inodori) scambiate per Aglio ursino (Allium ursinum).

La conoscenza non s'improvvisa. Attenzione! https://t.co/bZXv7OFtcx pic.twitter.com/P9mHLQ3f44 — Nicola Bressi (@Nicola_Bressi) April 7, 2021

Il Piccolo riporta le osservazioni di un esperto naturalista, Paolo Siega Vignut, che spiega cosa è il colchico, quali effetti ha la pianta velenosa e come distinguerla dall’aglio ursino, anche se hanno foglie simili: