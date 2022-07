Sorpreso a guidare un veicolo Ncc senza la licenza necessaria, il rapper Clementino si è visto ritirare la patente: tutto è accaduto nella notte di martedì scorso sull’isola di Ischia, ma è stato reso noto soltanto in questi momenti. Clementino era ospite di una manifestazione cinematografica, l’Ischia Globe Festival, per tornare in albergo si è messo al volante di una monovolume da Noleggio Con Conducente dopo un’esibizione in un locale della zona. La semplice patente di guida non basta però per portare questo genere di veicoli: serve infatti un Certificato di Abilitazione Professionale da abbinare alla rispettiva licenza.

Il guaio in cui si è cacciato Clementino per aver guidato un veicolo NCC senza patente

Certificato che viene rilasciato dopo il superamento di un esame, che Clementino non ha mai fatto. Oltre al ritiro della patente, Clementino è stato anche multato. È dovuto tornare in hotel accompagnato da un taxi. Senza mettersi alla guida, il rapper continuerà il suo “Black Pulcinella Summer Tour”: prossime date previste: 16 e 17 luglio in Sicilia (Castel di Iudica e Messina), 21 luglio a Valmontone (Roma), quindi 26 luglio Jelsi (Campobasso), 27 luglio a Visciano (Napoli), poi Firmo (Cosenza) il 29 luglio, Delianuova (Reggio Calabria) il 30 luglio, Francoforte (Siracusa) il 7 agosto, Tolve (Potenza) il 17 agosto e Ascoli Satriano (Foggia) il 20 agosto.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)