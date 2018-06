Prima era un problema di feticismo del cinema, di gare, di bandi che vanno per forza fatti e così via. Oggi Luca Bergamo, vicesindaco di Roma, annuncia che il Cinema America torna a piazza San Cosimato. E Valerio Carocci, presidente dell’associazione, spiega: “Il vicesindaco ha accettato l’offerta che facemmo a febbraio, ovvero di pagare noi l’occupazione di suolo pubblico (evitando qualunque contributo, anche solo indiretto) e di intervenire con sette serate di proiezioni consecutive, di cui però due in cuffia che, grazie alla collaborazione con Radio Rock, non recheranno alcun disturbo per la quiete degli undici residenti che avevano animato qualche protesta sulla scia delle dichiarazioni della consigliera 5S Gemma Guerrini, mai dimessasi dal suo ruolo di vicepresidente della commissione Cultura”.

Il Cinema America torna quindi dal 2 luglio a piazza San Cosimato con buona pace dell’ivi residente Guerrini e della sua battaglia contro i feticisti del cinema che aveva rallegrato le serate di molti in città. In un comunicato il vicesindaco Bergamo si felicita per la soluzione e glissa sul bando andato deserto per la piazza all’epoca dell’organizzazione dell’Estate Romana. Tanto rumore, tante chiacchiere, tante interviste, tante polemiche per nulla.