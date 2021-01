Covid, in Cina via libera al tampone anale: “È più efficace”

È più efficace nel rilevare la presenza del virus. Lo sostengono i medici cinesi, che hanno iniziato a usare il tampone anale per verificare se un soggetto sia positivo o meno al virus. A farlo sapere è la tivù di Stato, China Central Television, che ha intervistato il medico dello Youan Hospital di Pechino, Li Tongzeng: “Questo tipo di test può aumentare il tasso di rilevamento delle persone contagiate”. Ciò avverrebbe perché le tracce del virus rimangono più a lungo nel canale rettale rispetto al tratto respiratorio. Ma, ci tengono a sottolineare anche per placare gli animi (soprattutto su Weibo, la piattaforma social più popolare), delle persone: non verrà applicato spesso, perché “sconveniente”.

Si tratta quindi – con buona pace dei cinesi – di una tecnica che verrà usata solo in casi specifici. Per ora, ad esempio, il tampone anale è stato molto usato in alcuni quartieri di Pechino, dove nei giorni scorsi sono stai registrati dei piccoli focolai. È stato utilizzato sulle persone su cui è forte il sospetto di positività, e su coloro che si trovano in strutture adibite per la quarantena. In sostanza tutti coloro che sono stati a contatto con una persona infettata. E quindi: avere maggiore certezza dell’esito del tampone darebbe più certezze nel contrasto e nel tracciamento del virus. Che in Cina nelle ultime settimane ha iniziato di nuovo a prendere piede.

Soprattuto nell’area nord orientale del Paese, dove a causa dell’aumento dei positivi, le autorità hanno condotto test di massa sulla popolazione. Non solo: sono aumentate anche le limitazioni per chi entra in Cina. Infatti ora, oltre ai 14 giorni di quarantena in alberghi da loro espressamente indicati, chi vuole entrare nel Paese dovrà anche osservare 14 giorni chiuso nella propria abitazione, oppure – ovviamente – nel luogo in cui si intende risiedere durante il periodo da trascorrere lì.