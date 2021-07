Ieri era il momento della Nazionale, ricevuta al Quirinale dal presidente Mattarella per la vittoria agli Europei. Ma Giorgio Chiellini ha colto l’occasione per ricordare Davide Astori, il calciatore scomparso nel 2018 per morte cardiaca improvvisa.

La commozione di Chiellini che dedica ad Astori la vittoria dell’Italia agli Europei | VIDEO

“Grazie a nome mio e di tutta la squadra della sua presenza ieri, per noi è stato un gesto molto importante e vogliamo dedicare la vittoria a Lei e ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo con affetto e passione in questo entusiasmante viaggio. Una dedica che vorremmo estendere a Davide Astori che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi lo ha conosciuto e anche nei giovani che ne hanno sentito parlare”, ha detto il capitano azzurro Giorgio Chiellini al Quirinale. E Mattarella si è unito all’omaggio al calciatore scomparso: “Vorrei far mio il ricordo di Davide Astori, che tutti voi avete certamente accompagnato nel pensiero in queste settimane”. Curiosamente Davide Astori fece il suo debutto in Nazionale proprio sostituendo Chiellini, nell’amichevole Ucraina-Italia.