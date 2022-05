Chiara Nasti non reagisce bene alle critiche di chi accusa la coppia di aver messo in scena una “cafonata”. E la saga continua

It’s a boy! Per far conoscere a tutti il sesso del loro primo bambino in arrivo Chiara Nasti e Matteo Zaccagni, la prima nota influencer mentre lui è un calciatore della Lazio, hanno scelto una modalità per così dire “particolare”. Affittare l’intero stadio Olimpico per un cosiddetto “gender reveal party” che però ha suscitato diverse critiche.

Chiara Nasti e Zaccagni affittano l’Olimpico per svelare il sesso del nascituro e fanno parlare tutti | VIDEO

Sarà un maschietto, e la notizia è stata data con un calcio in rete che Zaccagni ha tirato facendo turbinare nell’aria una valanga di coriandoli azzurri e con l’epifania della scritta It’s a boy. Grande emozione della futura mamma ma non è finita così. Infatti l’esuberanza della coppia nel svelare al mondo che avranno un bambino è stata accolta con sarcasmo sui social che hanno parlato di trash, esagerazione e cafonata:

La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: pic.twitter.com/IyaI9OUj89 — Martina (@MartinaMadFerIt) May 19, 2022

Io ne ho vista di roba da vrenzole e trash, ma come la festa per scoprire il sesso del figlio all’Olimpico di Nasti-Zaccagni MAI pic.twitter.com/AoaZiWnQvx — Theo WE GOOOOO🏄🏿‍♂️ (@Theo19K) May 18, 2022

Rihanna in 9 mesi di gravidanza ci ha regalato outfit meravigliosi a pancia da fora, presunti tradimenti, proposte di matrimonio da ortodonsista. Questo è bel trash. Per cafonate c’è Chiara Nasti #rihanna #chiaranasti — Ben (@Benny111298) May 19, 2022

Le critiche non sono piaciute affatto a Chiara Nasti che ha reagito pubblicando su Instagram una risposta piccata:

La verità è che voi non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così.

Il vespaio si è ulteriormente allargato da allora con decine di commenti sulla sua reazione:

Qualcuno dovrebbe spiegare alla signorina Nasti che i soldi non comprano il buongusto e soprattutto che, il solo fatto che li abbia, non la rende sempre e comunque oggetto d’invidia. Una sincera preghierina per lei e per la sua labirintite 🙏🏻 pic.twitter.com/BMzcZqwqYH — 𝚅𝚊𝚕𝚎𝚛𝚒𝚊🌼 (@asiasinasce) May 19, 2022

Finirà così o questa appassionante saga (si fa per dire) ci regalerà altri capitoli?