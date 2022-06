Che tipo di violenza sta subendo Chiara Iezzi e da parte di chi? Un messaggio enigmatico della cantante, che con la sorella Paola ha firmato molti successi canori negli anni 2000, pubblicato su Instagram ha messo in allarme i suoi fan. E non solo

Che tipo di violenza sta subendo Chiara Iezzi e da parte di chi?

Le parole di Chiara Iezzi sono inquietanti, a partire dal fatto che confessa di non riuscire pià a sorridere per finire con la richiesta, “se si può”, come se non fosse un suo diritto che accada, che si interrompa la violenza che sta subendo:

Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me💔un abbraccio, Chiara

A chi si rivolge Chiara Iezzi? La sua è una domanda a qualcosa di astratto, un evento, un periodo che la sta mettendo a dura prova o sta chiedendo qualcosa a qualcuno che conosce? La cantante, che si è separata professionalmente dalla sorella Paola qualche anno fa nel 2013 e con la quale ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Amici come prima, ha ringraziato quanti sotto il suo post hanno commentato esprimendole vicinanza e cercando di supportarla per quanto possibile: “Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi vi voglio tanto bene”.