“Siete fuori”: la risposta di Chiara Ferragni ai complottisti che pensano abbia finto di vaccinarsi è…chiarissima.

La risposta di Chiara Ferragni ai complottisti che non credono si sia vaccinata | VIDEO

Tutto è iniziato quando Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un post in cui raccontava di essersi vaccinata e esortava tutti a fare altrettanto: “È un momento così emozionante. Sembrava così lontano, ma finalmente ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale”. Nelle stories l’invito ai follower a vaccinarsi: “Mi raccomando vaccinatevi tutti. È l’unico modo per uscire dall’incubo. Io sono stata bene. Ho avuto solo un po’ di dolore al braccio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Quasi subito sono arrivati dei “furbissimi” complottisti che hanno insinuato che fosse tutto finto perché il braccio dove è avvenuta la somministrazione a loro avviso era diverso.

chiara ferragni che snobba i complottisti con un “siete completamente pazzi” mia cosa preferita pic.twitter.com/Yats3pBwYS — 🌿𝐛𝐢 (@B1693) June 3, 2021

Ci sono volute poche parole per smontare la tesi non solo assurda ma anche decisamente da boomer: “Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano pensato che abbia finto di fare il vaccino, perché in un video sembrava che avessi il cerotto su un braccio diverso. Siete fuori: quello che dite dipende dalle inquadrature. Ho fatto il vaccino sul braccio sinistro, semplicemente la telecamera inverte l’immagine quando la uso frontale. L’ho fatto sul braccio sinistro quello dove non ho il tatuaggio dei leoni”. Chissà se i complottisti hanno imparato qualcosa oggi.