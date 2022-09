"Fate sentire la vostra voce", l'appello al voto di Chiara Ferragni

Mancano dieci giorni (o poco più) all’apertura delle urne per eleggere i prossimi rappresentanti politici al Parlamento italiano. Dopo le 23 di domenica 25 settembre, infatti, il nostro Paese avrà una Camera dei deputati e un Senato della Repubblica rinnovati (e ridotti alle urne) e una maggioranza differente a sostegno di un nuovo governo. Gli ultimi sondaggi, però, hanno mess in evidenza un dato: sono tanti gli indecisi e quelli che, probabilmente, non andranno a esprimere la propria preferenza sulla scheda elettorale. Idee confuse dal continuo ondeggiare dei vari personaggi della politica, disincanto per via delle promesse mai mantenute. Ma, nonostante questo, ogni voto è utile. E Chiara Ferragni, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, ha voluto rivolgere a tutti un appello al voto. Consapevole e conscio di storie ed eventi realmente accaduti che devono far riflettere i cittadini.

Chiara Ferragni lancia l’appello per invitare tutti al voto il 25 settembre

Poche parole e un’emoticon che rappresenta l’appello. Il tutto a corredo della condivisione di un post pubblicato su Instagram da “Aprite il cervello”: “Da leggere tutto. Fate sentire la vostra voce il 25 settembre”. Una presa di posizione che sembra essere un mero appello al voto. Ma in che direzione? Questo emerge dal racconto, attraverso card social, fatto da quel profilo social che da tempo si occupa di diritti della Comunità LGBTQ+ difendendo le sue radici antifasciste e antirazziste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sveglia Italia🧠 (@apriteilcervello)

Si tratta di una lunga riflessione di quella che sembra essere – secondo i sondaggi – una cornice già disegnata per il futuro del nostro Paese: il governo più a destra da quanto l’Italia è diventata Repubblicana. Con tutte le conseguenze del caso per quel che riguarda i diritti civili. E questo potrebbe diventare realtà se gli italiani, quelli indecisi e disillusi, optassero per quell’apatia che sfocia nel non-voto. Per questo, leggendo questa riflessione, Chiara Ferragni ha deciso di condividerla con tutte quelle persone (e sono milioni) che la seguono sui social.