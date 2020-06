Chi sono i nuovi contagiati dal Coronavirus? Mentre i numeri danno un’epidemia in regressione in tutta Italia (anche se i numeri della Lombardia sono ancora ballerini), il Corriere della Sera spiega che i nuovi contagi sono rarissimi.

«Al San Martino di Genova non arrivano praticamente più casi “freschi” da dieci giorni — dice il primario della clinica di Malattie infettive, Matteo Bassetti —. Abbiamo avuto un cluster in una Rsa dove abbiamo ricoverato cinque nonnine che sono già tutte uscite. Una sola aveva un quadro più impegnativo, ma niente a che vedere con quello che c’era a marzo. Ci sono tanti soggetti che definiamo “grigi”, arrivano con sintomi respiratori e rimangono per un paio di giorni. Le posso dire che su una trentina di soggetti, negli ultimi 15 giorni neanche uno era Covid». Stessa situazione a Milano: «Anche da noi nessun ricovero per Covid nelle ultime due settimane — racconta Sergio Harari, pneumologo all’Ospedale San Giuseppe MultiMedica —. In realtà non ci sono casi ospedalieri». «Noi non ricoveriamo un paziente in terapia intensiva dal 16 aprile», conferma Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.