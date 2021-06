Ieri Fabrizio Pregliasco a Un giorno da pecora ha sdoganato il binomio vaccino e canne. Ma sui baci in vacanza è molto più severo

“Chi si fa le canne può vaccinarsi senza problemi”

“Se uno si fa le canne può vaccinarsi tranquillamente, non c’è nessun problema”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano, ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1, che ha riferito, divertito, la domanda postagli da due giovani al Centro vaccinale di Novegro, del gruppo San Donato, dove ieri ha prestato il suo servizio. La sua provocazione scherzosa ha ovviamente creato tantissime reazioni sui social:

Pregliasco: "Chi si fa le canne può essere vaccinato, ma niente baci tra chi non è protetto dal vaccino" come si fa a pretendere che due non si bacino? Questi davvero vivono in una realtà parallela . Non so che dire. — Mattia Pol (@RebelEkonomist) June 7, 2021





Il solito #Pregliasco, che non tace mai, ha detto che non si può limonare con gli sconosciuti… Mi raccomando neh… guardatevi negli occhi e fatevi ciao con la manina Però ti puoi vaccinare anche se ti fai le canne.#COVID19 o non #Covid_19

⏬Ste robe non si fanno pic.twitter.com/QMb3Khibn8 — Agatha🌳🏡🌳 (@Qua_Agatha) June 7, 2021





Ma Pregliasco non prende invece alla leggera anche in estate la possibilità di contatti fisici tra sconosciuti: Più pericoloso ballare in discoteca o baciare uno sconosciuto? “E’ come una roulette russa in entrambi i casi”, ha spiegato: “Con il ballo si sta vicini, si aumenta la frequenza respiratoria, c’è l’affollamento. Insomma – spiega Pregliasco – non è una buona situazione. Per ballare si dovrebbe stare a distanza di più di un metro e quindi essere pochi in pista. Per i baci comunque meglio tra chi ha fatto due dosi di vaccino”.

Infine ha parlato anche degli Europei dopo che la Spagna ha un grosso problema con la positività di uno dei suoi giocatori,Sergio Busquets: “E’ un bel problema, in teoria sono contatti stretti, sono messi un po’ male. Se possono giocare lunedì? Decisione difficile, i contatti stretti del contagiato dovrebbero esser in isolamento”