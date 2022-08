Chi era Carlotta Grippaldi, l’italiana 27enne morta in Francia colpita da una persiana

La giovane si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato: passeggiava tranquilla per le vie della cittadina francese di montagna in direzione del ristorante, poi, all’improvviso, la terribile tragedia

Colpita da una persiana, muore a 27 anni: una tragica fatalità di cui a fatica ci si riesce a fare una ragione. Quanto accaduto domenica scorsa a Briançon, in Francia, a Carlotta Grippaldi, una turista torinese 27enne, è stato proprio questo. La giovane si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato: passeggiava tranquilla per le vie della cittadina di montagna in direzione del ristorante (dove la attendevano alcuni amici) quando, all’improvviso, dal secondo piano di uno dei caseggiati tipici del posto si è staccata una persiana che l’ha colpita alla testa e al busto, uccidendola. Neanche il tempo di rendersi conto di cosa stava accadendo.

Il violentissimo impatto sulla Grand Rue, strada situata nella città vecchia, ha portato Carlotta Grippaldi alla morte quasi immediatamente: la 27enne ha perso la vita all’interno dell’ambulanza che la stava trasportando in codice rosso all’ospedale della città francese. L’amico che era con lei ha chiamato subito i soccorsi, ma non è servito. Un commerciante del posto che si trovava nei paraggi ha raccontato a un quotidiano locale: “Ho sentito un rumore e le persone che urlavano. Qualcuno cercava di rianimare la ragazza a terra”.

Stando a quanto appreso, la Procura di Gap ha ora aperto un’inchiesta per omicidio colposo e messa in pericolo della vita altrui e, guidata dalla questura di Briançon, dovrà ricostruire le circostanze esatte in cui si sono verificati i fatti.

Chi era Carlotta Grippaldi, l’italiana morta in Francia colpita da una persiana

Carlotta Grippaldi, 27 anni appena compiuti, era laureata in Economia e commercio all’Università di Torino e aveva conseguito un master in Marketing e digital management. Appassionata di montagna come la sorella minore, si era iscritta nel 2019 all’albo nazionale dei maestri di sci ed esercitava questa attività presso il comprensorio sciistico della Via Lattea, nel Torinese. La giovane lavorava come business development specialist per la Lavazza dallo scorso aprile.