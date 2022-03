Olena Zelenska è la moglie di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina. Architetta e scrittrice, fino all’inizio del conflitto lavorava come sceneggiatrice per la tv pubblica

Sui social rende omaggio alle “donne incredibili, volto della resistenza ucraina”, e assicura che “ci sarà la vittoria”. Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, usa il suo seguito su Instagram per rassicurare la popolazione. Nata a Kryvyj Rih nel 1978, Zelenska è architetta e scrittrice. Ha studiato alla Facoltà di Ingegneria Civile della Kryvyi Rih National University, ed è diventata sceneggiatrice e autrice per Studio Quarter 95, un’emittente televisiva statale. Anche lei è nel mirino di Putin: “Sono Olena Zelenska, sono la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia Oleksandra. Nel 2013 è nato nostro figlio Kyrylo. Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin”, ha scritto in uno dei suoi post. Ma ha deciso di rimanere in Ucraina con i due figli per sostenere il marito e il popolo ucraino e al momento si trova in una località segreta, come riferito da diversi media internazionali.

Chi è Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino che non ha abbandonato il Paese in guerra

Olena e Volodymyr si sono conosciuti quando all’università, condividendo la passione per l’intrattenimento televisivo. Dopo il matrimonio Zelensky ha fondato la sua casa di produzione televisiva. Nel 2019, la rivista Focus l’ha inserita nella lista delle persone più influenti dell’Ucraina. È stata copertina di Vogue Ucraina, ha un ruolo nell’attivismo sociale e promuove stile di vita salutare. È impegnata con l’Unicef e in programmi con diverse istituzioni culturali del suo Paese. Solo poche settimane aveva pubblicato un video di San Valentino in cui baciava suo marito e insieme dicevano “Amiamoci e amiamo l’Ucraina”. Il tenore dei suoi post è ovviamente cambiato. L’ultimo ritrae il bimbi nato nella metropolitana di Kyiv durante i bombardamenti con il commento: “Questo doveva accadere in condizioni completamente diverse, sotto un cielo pacifico. Ma l’importante è che, nonostante la guerra, c’erano medici e persone nelle strade insieme a lei. Sarà protetta e difesa. Perché siamo incredibili, cari compatrioti!”.