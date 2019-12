Che cosa è la demielinizzazione e cosa ha a che fare con la sclerosi multipla

«Ci stanno arrivando tantissime richieste di informazioni in seguito alla notizia di Fedez a rischio sclerosi multipla rilasciata da Il Fatto Quotidiano». A scriverlo su Facebook è l’AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. In un’intervista che andrà in onda questa sera nel programma di Peter Gomez il cantante milanese ha raccontato che durante una risonanza magnetica «è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca».

Che cosa è la demielinizzazione?

Dopo la scoperta di quella piccola cicatrice bianca Fedez ha detto di essere «dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata» dal momento che «la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla». Questa cosa, ha aggiunto il rapper, può essere uno dei sintomi della sclerosi multipla. Su Instagram Fedez ha rassicurato i fan: «sui giornali sono usciti tanti articoli alcuni con dei titoli molto allarmanti ma per fortuna sto bene».

Sul sito dell’AISM, che è un’associazione che da cinquantanni (dal 1968 per la precisione) si occupa di campagne di sensibilizzazione, informazione e finanziamenti alla ricerca sulla sclerosi multipla (SM) viene spiegato che si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale.

Nelle persone affette da SM le difese immunitarie dell’organismo attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per degli agenti estranei. L’infiammazione così scatenata può colpire la mielina (che è la guaina che circonda e isola le fibre nervose) dando luogo ad un processo che viene chiamato demielinizzazione. Quando la guaina mielinica è danneggiata gli assoni non sono più in grado di trasmettere bene i segnali nervosi e questo causa dei problemi di “comunicazione” tra cervello e midollo spinale. La Sclerosi Multipla non è l’unica patologia demielinizzante.

I primi sintomi della Sclerosi Multipla (che possono essere molto vari come disturbi della vista, la fatica, difficoltà di equilibrio e deambulazione, deficit di forza, formicolii, problemi di sensibilità, disturbi vescicali, alterazione dell’umore, difficoltà di concentrazione) si manifestano in genere quando si riscontra una lesione della guaina mielinica causando un’alterazione nella trasmissione dei segnali nervosi dà luogo ai disturbi riscontrati dai pazienti. A volte è possibile che con la riduzione dell’infiammazione anche la guaina si ripari ma quando «la lesione arriva alle fibre nervose invece, il deterioramento non è recuperabile». Le varie “cicatrici” si chiamano sclerosi, e i punti dove si evidenzia la demielinizzazione si chiamano placche. La sclerosi multipla è una malattia cronica per la quale non esiste al momento una cura. Esistono invece numerose terapie che consentono di tenere sotto controllo o di rallentare il decorso della malattia.

