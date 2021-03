Certificato verde digitale: come funziona il pass per viaggiare

Oggi il collegio dei commissari europei dovrebbe approvare una comunicazione sulla “via comune per una riapertura sicura e durevole” e una raccomandazione per il “certificato verde digitale”, un certificato vaccinale/sanitario che attesti la vaccinazione, l’immunità o la negatività ad un test Covid. A presentare le decisioni del collegio sarà la presidente Ursula von der Leyen, insieme ai commissari Thierry Breton e Didier Reynders. Il Corriere spiega come funzionera il certificato verde vaccinale:

Non è un passaporto vaccinale ma un «certificato verde digitale» che dovrebbe agevolare la libera circolazione nell’Ue durante la pandemia. E mai come in questo caso la definizione è importante perché determinerà o meno il successo della proposta della Commissione europea per far ripartire i viaggi e salvare la stagione turistica estiva. Il pass proposto dalla Commissione è gratuito e consiste in un QR code da tenere nello smartphone o da stampare su carta, come quelli utilizzati per i biglietti aerei, con tre alternative per dimostrare di poter viaggiare: essersi sottoposti alla vaccinazione, essere risultati negativi a un tampone, oppure essere guariti dal Covid-19 e avere sviluppato gli anticorpi. Conterrà anche una firma digitale per garantirne l’autentiticità