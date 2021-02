Celentano dice sì al vaccino COVID ma vuole anche i no vax in tv: la strana posizione del Molleggiato

Adriano Celentano vuole il licenziamento di Formigli e Giletti perché invitano i no vax nelle loro trasmissioni solo per assalirli. Ma se per il cantante il vaccino “è l’unica soluzione” allora perché dovrebbe essere giusto sentire qualcuno che fa i tamponi ai kiwi spiegare in tv che il vaccino non serve?

Adriano Celentano ha attaccato Massimo Giletti e Corrado Formigli per quello che secondo il cantante è un atteggiamento “da farsa” contro i no vax. Secondo il Molleggiato i due conduttori di Non è l’Arena e Piazzapulita fanno intervenire nelle loro trasmissioni ospiti che non sono convinti che il vaccino sia efficace solamente per zittirli e metterli alla berlina. Scrive su Instagram:

Qualche parola di conforto a Formigli e all’amico Giletti. Da tempo seguo le vostre trasmissioni poiché le ritengo interessanti e al tempo stesso educative, specie in questo periodo, che se non stiamo attenti, l’amara sorpresa potrebbe coglierci da un momento all’altro. Per cui è giusto invitare e sentire anche la voce di chi è contrario ai vaccini. Personalmente io credo che al momento non ci sia altra soluzione all’infuori del vaccino. Ma poiché il popolo dei “contrari” sta aumentando, quindi è più che giusto accoglierli e sentire anche la loro campana. Però fatecela sentire la loro campana.

Voi, scorretti, li invitate, tanto per far vedere che siete democratici, e appena aprono bocca li assalite, offendendoli e lasciando che le voci si sovrappongano senza permettere al pubblica a casa di capire in che modo la loro “ricetta” sarebbe meglio del vaccino.

La loro campana va ascoltata, spiega Celentano, che pure si è speso dicendo che il vaccino sia l’unica soluzione per uscire dalla pandemia e dall’emergenza Coronavirus. Il punto è però che la campana dei no vax viene ascoltata anche troppo: le fake news che impestano i social ne sono la prova e spesso arrivano a un target di persone che non ha gli strumenti culturali per poter distinguere il vero dal falso. I negazionisti hanno fatto enormi danni creando una sacca di resistenza psicologica in tante fasce di popolazione che non credono che il COVID esista e che faccia danni. Poi però ci pensa la realtà a parlare. I 20mila contagi giornalieri che i bollettini registrano non hanno un parere. Sono dati e sono dati veri.

Quindi di cosa parliamo? Perché non far intervenire qualche stupratore quando si parla di violenza sulle donne, o un antisemita quando Liliana Segre viene insultata? Tanto per sentire la loro campana. Celentano conclude la sua invettiva spiegando il suo desiderio di non vedere più Formigli e Giletti in tv. Potrebbe anche essere legittimo, è una sua opinione, ma di certo non perché i no vax vanno ascoltati come se le loro argomentazioni avessero lo stesso peso di quelle di scienziati, medici, e persone che non hanno opinioni ma spiegano dati scientifici.

Se fossi Cairo vi licenzierei in tronco.

Quello che dovrebbe passare la tv è questo: la realtà. Oppure dobbiamo sentire qualcuno che fa i tamponi ai kiwi spiegare che il vaccino non serve?