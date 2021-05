“C’è margine per far slittare l’orario del coprifuoco” | VIDEO

“C’è margine per far slittare l’orario del coprifuoco”: a dirlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità

Locatelli ha spiegato intervenendo ad Agorà: “Premesso che la scelta evidentemente spetta alla politica e premesso che anche i numeri che avremo nella giornata di venerdì certamente serviranno per prendere decisioni compiute, credo che ci sia il margine per uno slittamento dell’orario di restrizione dei movimenti più in là. Poi, se saranno le 23 o le 24, la scelta spetta al governo, ma va vale la pena di ricordare, come ha detto anche il presidente del Consiglio, la stella polare della gradualità e progressività nell’allentamento delle varie misure”

“La scelta spetta alla politica, sulla base dei dati, ma credo ci sia margine per lo slittamento del coprifuoco. La stella polare ovviamente rimane la gradualità nell’allentamento delle misure.” Il Prof. Franco Locatelli ad #agorarai pic.twitter.com/L9Dq0ZY4u8 — Agorà (@agorarai) May 12, 2021

Per quanto riguarda l’eventuale riapertura dei ristoranti al chiuso e dei centri commerciali nel fine settimana, “anche queste scelte – ha aggiunto – evidentemente spettano al Governo. E’ chiaro che più riusciamo a mantenere sotto controllo la situazione” di Covid-19 “più esistono margini per considerare riaperture”.