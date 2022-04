Ci sarebbe la gelosia dietro il violento gesto di un 28enne originario della Sardegna che ieri nella sua abitazione di Castel Madama, piccolo comune alle porte di Roma, ha colpito con una freccia sparata dalla sua balestra il compagno 50enne della madre. L’allarme è scattato intorno alle 13, i soccorritori hanno trovato l’uomo ancora cosciente in una pozza di sangue con il dardo ancora conficcato all’altezza dei reni. È stato trasportato al Gemelli ed operato d’urgenza, le sue condizioni sono ancora gravi. “Avevo le mia ragioni, non doveva essere il compagno di mia madre”, avrebbe raccontato il ragazzo ai militari prima di essere arrestato, secondo quanto citato dal Messaggero.

L’uomo che spara con una balestra al compagno della madre perché non accetta la loro relazione

Alla base del gesto una discussione familiare. Il giovane – si apprende – non accettava la relazione tra i due, nata qualche mese fa. La dinamica del gesto è stata confermata da tutte le persone coinvolte. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Appassionato di soft air, ha utilizzato un tipo di balestra regolarmente in vendita perché giudicato non abbastanza potente per infliggere ferite gravi. L’arma però può essere modificata per diventare molto più pericolosa. I tecnici dell’Arma dovranno appurare se questa manomissione sia avvenuta o meno. Il ragazzo possiede anche altre repliche di armi. Le indagini, coordinate dalla procura di Tivoli e dal pubblico ministero di turno Federico Carrai, punteranno anche a capire la dinamica dei rapporti tra lui e il compagno della madre, per capire se si sia trattato di un episodio isolato o se anche in passato ci siano stati screzi tra i due.