“Così mi hanno violentata per ore a casa di Ciro Grillo”

Partiamo dalla fine. Il giorno dopo le prime violenze denunciate dalla giovane. È la mattina del 17 luglio del 2019. La giovane, 19 anni all’epoca dei fatti, si sveglia e raggiunge la sua amica che dormiva su un divano. Prova a raccontarle cosa le è accaduto nella notte, ma l’altra ragazza non risponde e fa “spallucce”. Poi – secondo il suo racconto – le violenze sessuali proseguono nel corso della mattinata. Questa è una parte del testo della denuncia della ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici di stupro. Queste pagine sul “Caso Grillo” sono state pubblicate oggi dal quotidiano La Verità.

Il racconto della ragazza è molto esplicito, ma noi ci limiteremo a riportare solamente una descrizione (non dettagliata), senza soffermarci sulle dinamiche denunciate (per evitare l’effetto opposto). E lo faremo partendo dalla mattina susseguente alle prime violenze raccontate dalla giovane agli inquirenti.

“Mi sono seduta a terra accanto a lei – spiega la giovane nella dichiarazione messa a verbale – L’ho svegliata, inizialmente non riuscivo bene a parlare, mi chiedeva che cosa avevo e le dicevo ‘mi hanno violentata’. R. inizialmente non capiva e glielo ripetevo, poi le chiedevo se potevamo andare a casa. R. si è seduta sul divano e mi ha fatto spallucce: io ho ripetuto di andare via perché stavo male e mi avevano violentata, ma lei non diceva nulla. Io l’ho presa e l’ho fatta alzare dal divano, le ho detto di vestirsi per andare via.