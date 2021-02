Casalino a Propaganda Live: “Con Conte lavoravo 23 ore al giorno, ora mi godo la libertà” – VIDEO

“Adesso sono libero”. Rocco Casalino intervistato da Zoro per Propaganda Live racconta la sua nuova vita ora che non è più il portavoce del presidente del Consiglio

“Adesso sono libero”. Rocco Casalino intervistato da Zoro per Propaganda Live racconta la sua nuova vita ora che non è più il portavoce del presidente del Consiglio. Spiega che i ritmi erano folli, che lavorava anche 23 ore al giorno, mentre ora si può concedere il lusso di passeggiare: “Io dovevo seguire lui (Conte), che lavorava tipo 23 ore al giorno, capito? Non mi reggevo in piedi”. Spiega che una volta a Bruxelles hanno saltato completamente una notte di sonno. “Abbiamo dormito sulle sedie. Noi potevamo dormire qualche ora, lui no perché si trovava dentro il Consiglio Europeo, abbiamo veramente lavorato tanto”. E rivela che si aspettavano la caduta del governo Conte già da novembre.

Casalino poi prova a recitare l’inedito ruolo del disoccupato. Ma non fatevi ingannare. É lo stesso ex portavoce di Giuseppe Conte a spiegare a Diego Bianchi che potrebbe rimanere senza lavoro per poco tempo. Zoro prova a farsi dire cosa farà, ma senza grandi risultati. Non nega però che il rapporto con l’ex presidente del Consiglio non è finito. E oggi sul Corriere c’è qualche indizio di cosa potrebbe fare:

Non esclude un ritorno all’alveo da cui si è staccato quasi tre anni fa: «Una parte di me è profondamente legata al Movimento e spinge per tornare in quella che considero la mia casa naturale». Casalino spiega che a suo avviso «non passerà moltissimo tempo prima che si torni ad elezioni, ci sarà una campagna elettorale da preparare e io lì do il meglio di me». Il Movimento, però, non è l’unica opzione per il futuro: «C’è un’altra parte di me che vorrebbe fare nuove cose, dedicarsi a nuovi progetti, nuove esperienze».

Unendo i puntini: continua con Conte, ma anche con i 5 Stelle, e presto ci sarà una campagna elettorale…