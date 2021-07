“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Venditti. Anche certe parole a volte fanno la stessa fine, sembrano cristallizzate nel passato e invece all’improvviso diventano incredibilmente attuali. Come quella frase che Raffaella Carrà rivolse a Roberto Mancini nel 1996 e che ora assume il sapore di una profezia

Raffaella Carrà e la profezia su Mancini e la maglia azzurra | VIDEO

Il vittorioso CT della Nazionale 25 anni fa indossava la maglia numer0 10 della Samp ed era ospite di Carramba che sorpresa. Dopo la morte di Raffaella Carrà la Rai sta riproponendo le repliche della trasmissione e un passaggio di quel dialogo ha commosso tante persone: “Io spero di vederti con un’altra maglia, sai quale?”, diceva Raffa. E subito dopo aggiungeva: “Quella azzurra, perché Maldini e Mancini fa anche rima e quindi forse quella sarà la maglia che coronerà la sua grande e straordinaria carriera”. Chissà se quel giovanissimo Mancini in quel momento in un angolino della sua testa immaginava che non solo Raffaella aveva ragione, ma che avrebbe vinto addirittura gli Europei. “Certi amori non finiscono…”. Qualcuno sui social aggiunge attonito: “E la sua profezia è accaduta qualche giorno dopo la sua morte, assurdo”, ma non è l’unica reazione di stupore:

È vero che siamo tutti davanti alla tv increduli a vedere Mancini 25 anni fa che parla degli azzurri con Raffaella? 😱 #carrambachesorpresa — Veronique (@sonoquella) July 13, 2021

Sarà un caso ma vedere Mancini a far la sorpresa a Villaggio proprio dopo la vittoria dell’Europeo come CT fa quasi pensare che il miracolo ce lo abbia mandato Raffaella #Carramba #carrambachesorpresa — Davi De (@davided81) July 13, 2021